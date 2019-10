Binnenkort écht parkeerverbod voor kampeerwagens aan Watersportbaan Sabine Van Damme

22 oktober 2019

13u22 3 Gent Binnenkort wordt het echt verboden voor mobilhomes om te verblijven rond de Watersportbaan en aan de Yachtdreef. Het verbod is al een jaar aangekondigd, maar zal nu dus echt worden doorgevoerd.

“De mobilhomes die aan de Yachtdreef parkeren en verblijven veroorzaken daar nog steeds overlast”, zegt Sandra Van Renterghem (N-VA). “Ze laten zwerfvuil en zelfs sluikstorten achter. Vorig jaar werd een parkeerverbod beloofd, waarom is dat nog niet ingevoerd?”

Dat parkeerverbod komt er de komende weken aan, klinkt het bij burgemeester Mathias De Clercq. “Eind augustus is er een reglement formeel goedgekeurd voor de hele site Yachtdreef en Watersportbaan. We voeren daar een parkeerverbod in, waardoor mobilhomes er tussen 23 een 6 uur niet mogen staan. Binnenkort worden de borden geplaatst, dan kunnen we het verbod ook echt handhaven.”

Een gebrek aan alternatieven is er niet, vlakbij is er de goed uitgeruste – maar betalende – camping van de Blaarmeersen, waar mobilhomes ook terecht kunnen.

