Biking Doctors vertrekken voor jubileumeditie in eigen land Sabine Van Damme

19 juni 2020

18u02 0 Gent Vandaag was er een officieuze start, maar eigenlijk vertrekken de Biking Doctors zaterdag om 11 uur op het Sint-Pietersplein voor hun 30ste editie. Noodgedwongen gaat die door in eigen land, maar de dokters maken er het beste van. Ze fietsen van de ene naar de andere trappistenabdij.

“Al jaren beslissen we democratisch waar we naartoe trekken”, vertelt dokter Jan Bonte. “Maar met de corona dit jaar wilden we geen risico’s nemen. We wisten niet of de grenzen al dan niet zouden open zijn. Dus hebben we gekozen voor een tocht in eigen land. Niet iedereen was daar blij mee, tot duidelijk we dat de Ronde van de Trappisten zouden rijden. Chimaey, Orval, Westfleteren, noem maar op.”

De abdij van Westfleteren was zo enthousiast, dat dokter Bonte alvast een voorraad Westfleteren mocht ophalen voor de tocht. De bisschop van Gent, afkomstig van Orval, kwam vandaag enthousiast zijn zegen geven aan de fietsers op het Sint-Baafsplein. “In totaal gaan we 1.180 kilometer afleggen, op 8 dagen tijd, langs alle trappistenabdijen aan de grenzen van ons land, en 2 net over de grens met Nederland”, zegt Bonte. “We hebben onze wieleroutfit zelfs aangepast, in het teken van een pij van de abdijen. We worden ook gesponsord, maar alle opbrengsten gaan naar het Kinderkankerfonds en de Kinderhartstichting.” Met 16 zijn de fietsers, de meesten onder hen zijn artsen. De oudste is 69 jaar, de jongste 52. Alle zondagen fietsen ze samen, hun stamcafé is het Gouden Hoofd in Zwijnaarde. De allereerste trip van de Biking Doctors in 1993 was naar de top van de Mont Ventoux. Editie 2020 loopt van Gent naar Westmalle, Zundert (Nl), La Trappe (Nl), Achel, Orval, Rochefort, Chimay, Westvleteren en terug naar Gent.