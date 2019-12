Bijzondere vondsten in de Brugse Poort: van een boerderij uit de jaren 60 tot een straatje bewoond door een Macedonisch dorp Jill Dhondt

03 december 2019

20u15 0 Gent De luchtfoto op de vloer van het STAM is intussen tien jaar oud. Het werd tijd om het vloerplan te actualiseren. Een unieke kans volgens het museum om enkele buurten beter in beeld te brengen.

De vloer bestaat uit ruwweg tweehonderd tegels. Enkele daarvan bevatten ‘poortwijken’ zoals De Brugse Poort en de Dampoort waar vroeger poorten stonden. “Het zijn tegels waar we weinig van weten. Elke dag gaan daar verhalen verloren”, zegt Tina De Gendt, aangesteld om hun geschiedenis te archiveren.

Boerderij in het midden van de stad

In elke poortwijk brengt Tina 5 maanden door. Momenteel is de Brugse Poort haar werkplek. “We hebben al heel wat bijzondere verhalen verzameld. Zo hadden de Dochters van Liefde hier een weeshuis waar ze joodse kinderen onderbrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een ander verhaal is dat van een boerderij dat hier tot de jaren zestig heeft gefunctioneerd. Dat was een volwaardige hoeve met varkens, paarden en koeien. In de Korhoenstraat, een klein straatje, is op een bepaald moment een heel dorp uit Macedonië terecht gekomen.”

Tina is er van overtuigd dat er nog heel wat schatten verborgen liggen achter gesloten deuren. “Er staan hier huizen die al 20 jaar niet meer werden geopend.”

Herinneraars

In haar zoektocht wordt Tina bijgestaan door ‘herinneraars’, buurtbewoners die het verleden van hun buurt willen blootleggen. Iedereen is welkom om daarbij aan te sluiten. Een ingeburgerde bewoner zijn is geen vereiste. “Wie een andere achtergrond heeft stelt vaak andere vragen. Zo valt het nieuwkomers op dat er opvallend veel autoboxen in de Brugse Poort staan. Iemand die hier al dertig jaar woont stelt zich daar geen vragen meer bij.”

Elke eerste zondag van de maand maakt Tina een wandeling door de buurt waar ze op dat moment werkzaam is. Wie wil kan haar vervoegen. Reserveren gebeurt via de website van het STAM.