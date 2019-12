Bijou runt meerdere pop-ups in Gent: “ik wil creatievelingen helpen door hun producten te laten zien” Jill Dhondt

11 december 2019

08u07 1 Gent Bijou Diallo (40) is een onderneemster in hart en nieren. In Gent runt ze niet minder dan drie pop-ups onder het motto ‘samenwerken en doorzetten’.

Bijou haar verhaal in Gent begon toen ze de pop-up Bar Mundial opende in de Dampoort en de Nederkouter. Er werd toen een foto van haar genomen die nog steeds op de Gentse trams prijkt. Vandaag is ze de eigenaar van de pop-up Shop on the Move op de Nederkouter, in het shoppingcentrum aan de Zuid en in het oude postgebouw op de Korenmarkt. Om de twee à drie maanden verandert ze het interieur, het concept en de deelnemers van elke pop-up. Het aanbod is hierdoor erg divers. “Je ziet er spullen die je in een gewone cadeauwinkel niet vindt”, zegt Bijou. “Dat gaat van sieraden tot leuke gezelschapsspelletjes.”

Voordien runde Bijou pop-ups in Brugge, Antwerpen en Knokke. Ze bruist van de creativiteit en energie, opgeven staat niet in haar woordenboek. “Fake it till you make it. Ik spring en dan fladder ik wel. Een powervrouw zou ik mezelf niet noemen maar ik heb toch, als alleenstaande mama van twee tweelingen, kunnen uitbouwen wat ik voor ogen had.”

Sociaal engagement

Engagement draagt Bijou hoog in het vaandel. De meeste producten uit haar pop-ups zijn fair trade en zelfgemaakt. Ze werkt samen met sociale werkplaatsen, Belgische labels maar ook met ondernemers met een multiculturele achtergrond. Haar betrokkenheid leverde Bijou reeds de titel van meest inspirerende sociale starter op.

Haar voornaamste ambitie is creatievelingen een platform geven. “Ik wil creatievelingen helpen door hun producten te laten zien . Het is jammer dat niet meer van hen één richting opkijken, iedereen stopt maar weinigen werken samen.” Intussen denkt Bijou na over haar volgende project. “Ik ben aan het rondkijken om in de Veldstraat of de Vogelmarkt nog een pop-up te openen. De stap erna is flexibele kinderopvang.” De onderneemster is nog lang niet uitgeraasd in Gent.