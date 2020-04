Bijna twee uur schuiven aan Gentse containerparken: “Deze drukte is ongezien” Cedric Matthys

07 april 2020

13u36 4 Gent Na een sluiting van bijna drie weken zijn de Gentse recyclageparken opnieuw geopend. Ivago laat maximaal tien bezoekers per keer binnen en medewerkers ontsmetten voortdurend trappen en betaalautomaten. “Ook de politie houdt een oogje in het zeil.”

“Kom enkel naar het recyclageparken als het echt nodig is.” Dat was de oproep die Bram Van Braeckevelt, voorzitter van de raad van bestuur van Ivago, voor het weekend in onze krant verspreidde. De afvalintercommunale wou de stormloop op de recyclageparken zoveel mogelijk beperken, maar leek dinsdagochtend niet echt in dat opzet geslaagd. Met rijen van bijna twee uur stond de parking van het containerpark aan de Proeftuinstraat in Gent afgeladen vol. Ook in andere parken was het filerijden.

“In de kerstperiode is het vaak erg druk”, zegt Van Braeckevelt (Groen), “maar dit is ongezien. Gelukkig waren we hierop voorbereid. We laten maximaal 10 bezoekers tegelijkertijd in het park toe en vragen aan de mensen om in de wagen te blijven zitten. Daarnaast zijn er medewerkers die onder meer de trappen en betaalautomaten ontsmetten. We denken aan de veiligheid van de bezoekers en het personeel. De Stad Gent zet extra stewards in, maar ook de politie komt af en toe langs. Als iemand de veiligheidsmaatregelen niet respecteert, zijn ze niet veraf.”

Textiel afgeraden

Ook tijdens de coronacrisis kan je met zo goed als alle materialen in de recyclageparken van Ivago terecht. Enkel asbest is voorlopig niet welkom. “We namen deze beslissing om ons personeel te ontlasten”, legt woordvoerder Koen Van Caimere uit. “Wie met asbest langskomt, moet zich normaal gezien aanmelden bij onze parkwachters. Zij doen dan beschermde kleding aan en helpen bij de inzameling. Daar is nu geen tijd voor.”

De afvalintercommunale vraagt om naast asbest ook geen textiel mee te brengen. Hier wordt niet op gecontroleerd, maar het materiaal wordt niet gerecycleerd. “De handel in textiel ligt momenteel stil”, zegt Van Caimere. “We kunnen er nergens mee terecht en moeten het noodgedwongen verbranden. Dat is zonde.”

Matras van hondje

Het recyclagepark van Destelbergen, ook onderdeel van Ivago, verwacht heel wat groenafval. In deze gemeente hebben immers meer burgers een tuin. De Gentse recyclageparken voorspellen dan weer dat ze alle soorten afval zullen binnenkrijgen. Dat wordt meteen duidelijk als we even een kijkje nemen in de rij op de site in de Proeftuinstraat. “Ik heb de matras van mijn hondje mee”, zegt Gentenaar Rudy Gilliet (64) daar. “Na acht jaar hechte vriendschap heb ik hem vorige week moeten laten inslapen. ‘s Nachts lag hij altijd naast mijn bed. De lege matras nu zien, doet me gewoonweg te veel pijn. Ik moet er gewoon van af.”

Gentbrugge

Ivago houdt voorlopig nog één recyclagepark gesloten. “In Gentbrugge kan je nog niet terecht”, zegt Van Caimere. “Daar zijn twee redenen voor. Enerzijds is de inplanting niet ideaal. De oprijlaan is niet zo lang als op onze andere sites. Hierdoor zou er onmiddellijk een file op de openbare weg ontstaan. Voor de veiligheid van iedereen hebben we deze beslissing genomen. Anderzijds zetten we het personeel nu elders in. Zo vermijden een te hoge werkdruk.”

De afvalintercommunale nam daarnaast nog enkele andere maatregelen om het personeel te sparen. “We voeren een middagpauze in tussen 12.30 uur en 13.00 uur", legt schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) uit. “Op dat moment kunnen de bezoekers uitzonderlijk niet terecht in de recyclageparken. Deze beslissing namen we in samenspraak met de vakbonden. Al van in het begin van de coronacrisis stelden we per vakbond één personeelslid vrij van andere taken. Zo konden ze volop waken over het welzijn van het personeel. Iedereen moet mee zijn in het verhaal. Elke Gentenaar beseft vandaag hoe onmisbaar onze Ivago-medewerkers zijn.”