Bijna twee keer uitgesteld, maar tentoonstelling van Gentenaar gaat toch door Jill Dhondt

30 juli 2020

16u47 0 Gent Bert Potvliege (36) opent volgende week zijn tweede fototentoonstelling in de kelders van Zebrastraat Kunstenplatform. De gratis expo zou eerst in mei doorgaan, maar werd dan verlegd door de toenmalige maatregelen naar begin augustus. Door de tweede golf werd het event bijna terug uitgesteld.

Het eerste project van Bert ging over kwetsbare groepen in Ledeberg. De tweede tentoonstelling is een persoonlijker project. Hij portretteerde een vrouw die heel belangrijk voor hem was toen hij 18 was, en haar gezin. Het duurde een jaar en een half voor het werk rond was. Bert nam 11.000 beelden en hing er 323 op in zijn woonkamer. Daaruit koos hij nog eens 18 foto’s voor de tentoonstelling.

Die zou doorgaan in mei maar werd afgelast door de pandemie, en verlegd naar begin augustus. Het nieuwe plan dreigde heel even ook niet door te gaan gezien de tweede coronagolf, maar kreeg uiteindelijk toch groen licht. De expo start volgende week, op 8 augustus, en loopt tot 23 augustus. “Er kan nog van alles gebeuren in de tussentijd, maar ik ben blij dat het voorlopig toch doorgaat”, zegt Bert. “Het is zo belangrijk om cultuur te blijven organiseren, zij het wel op een verantwoorde wijze.”

De expo loopt van 8 tot 23 augustus, en is open op zaterdag en zondag, van 14 tot 17 uur.