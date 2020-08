Bijna honderd wagens per uur geflitst tijdens controle aan Dok Zuid Didier Verbaere

24 augustus 2020

17u14 11 Gent De politie van Gent voerde afgelopen weekend een flistcontrole uit aan Dok-Zuid, één van de zwarte punten voor snelheidsovertredingen in de stad. Tussen 19 en 21 uur werden 198 wagens geflitst. Dat is bijna 1 op 10. Eén laagvlieger reed er aan 97 km/uur voorbij de camera in de zone 50. Zes overtreders riskeren hun rijbewijs kwijt te spelen.

De politie van Gent voert maandelijks snelheidscontroles in de omgeving van Dok-Zuid omdat er vaak te snel wordt gereden. Dat was ook afgelopen weekend opnieuw het geval. Bijna 10 procent van de ongeveer 2.000 passerende wagens, reed te snel. Er werden 198 processen verbaal uitgeschreven. Eén bestuurder reed 97 per uur en mag het, net als vijf anderen, gaan uitleggen op de Politierechtbank. Bij een gelijkaardige controle aan de Noorderlaan werden op twee uur tijd 156 wagens geflitst. Daar werd een topsnelheid van 92 per uur gemeten.