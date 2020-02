Bijna duizend studentenkamers ongeschikt verklaard tussen 2015 en 2018: “Meer controles” Yannick De Spiegeleir

23 februari 2020

11u54 1 Gent Het aantal besluiten tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van kamers en studentenkamers in Gent is sterk gestegen. Tussen 2015 en 2018 werden 988 kamers ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Matthias Diependale (N-VA), bevoegd voor Wonen, op een schriftelijke vraag van Alessia Claes (N-VA).

Het aantal ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen daalde eerst van 546 in 2015 tot 420 in 2016 en 383 in 2017 om dan sterk te stijgen tot 699 in 2018. De stijging van het aantal besluiten in deze periode situeert zich vooral in Leuven: van 33 in 2015 tot 272 in 2018. In de periode 2015-2018 werden in de studentensteden in totaal 2.048 kamers ongeschikt of onbewoonbaar verklaard, waarvan 988 in Gent, 614 in Antwerpen, 403 in Leuven, 33 in Hasselt en 10 in Kortrijk.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele heeft een verklaring voor de stijgende cijfers. “We heben enkele jaren geleden meer bevoegdheden gegeven aan de steden. Zij kunnen de lokale situatie het best kunnen opvolgen en inschatten. Leuven, Antwerpen en Gent zijn op dat gebied ‘ontvoogd’ en dat betekent dat zij een volledig autonoom beleid kunnen voeren. De cijfers tonen dus niet aan dat meer studentenkamers in slechte conditie zijn, maar wel dat er meer controles gebeuren.”

