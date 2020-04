Bijna dubbel zoveel besmette patiënten in Sint-Lucas als in UZ Gent: “Geen reden tot paniek” Cedric Matthys & Wouter Spillebeen

02 april 2020

20u24 122 Gent In het Gentse Sint-Lucasziekenhuis liggen bijna dubbel zoveel besmette coronapatiënten als in het vergelijkbare UZ Gent. Een opvallend cijfer, aangezien steeds meer personeelsleden klagen over een tekort aan mondmaskers. “Wetenschappelijk gezien heeft het weinig zin om een masker te dragen als de patiënt niet besmet is”, zegt de algemeen directeur.

101 besmette patiënten in Sint-Lucas, 61 in het UZ. 7 doden in Sint-Lucas, 3 in het UZ. Drie weken na de afkondiging van de lockdown is dat de situatie in de twee grootste Gentse ziekenhuizen. In Sint-Lucas liggen er momenteel meer besmette patiënten en zijn er meer overlijdens. Toch is er volgens algemeen directeur Dirk Maes geen reden tot paniek. “Ziekenhuizen met elkaar vergelijken heeft geen zin”, zegt hij. “Het klopt dat we heel wat COVID 19-patiënten hebben, maar dat is gewoon een weerspiegeling van de realiteit. In de Gentse regio komen de meeste mensen naar Sint-Lucas. Het is dan ook logisch dat we meer coronapatiënten opvangen.”

Schaarste

Hoewel de situatie voorlopig onder controle lijkt, bereikten ons vanuit verschillende bronnen verontrustende berichten. Onder de verplegers van Sint-Lucas heerst onvrede omdat het ziekenhuis niet voldoende mondmaskers zou voorzien. Pas sinds vorige week beschikt iedereen over een masker. Tot die tijd liep zelfs op de afdeling geriatrie verplegend personeel zonder masker rond. “Dat kan kloppen”, bevestigt Maes. “Er is inderdaad een schaarste aan middelen en we springen er zuinig mee om. Daarenboven was de laatste levering FFP2-maskers (een variant specifiek bedoeld voor coronapatiënten, nvdr.) waardeloos. Ik meldde dat probleem 14 dagen geleden al aan de overheid.”

Sint-Lucas zit eind volgende week door haar stock. Het ziekenhuis reserveert daarom de FFP2-maskers voor de cruciale afdelingen. Zowel patiënten die met het coronavirus besmet zijn als de medewerkers die op deze diensten werken, dragen ze. Alle andere medewerkers beschikken over chirurgisch maskers. Die sluiten minder goed af, maar dat is volgens Maes geen probleem. “Wetenschappelijk gezien heeft het weinig zin om een mondmasker te dragen als de patiënt niet besmet is", licht hij toe. “Ik stoor me dan ook aan de heisa die de jongste dagen in de media is ontstaan. Je ziet nu ook al mensen over straat lopen met een mondmasker op, terwijl handhygiëne veruit de belangrijkste maatregel blijft.”

70 à 80 procent besmet

Naast het mondmaskerprobleem kregen we uit dezelfde afdeling geriatrie te horen dat daar intussen al 14 medewerkers besmet zijn. De algemeen directeur wil het nieuws bevestigen noch ontkennen. Gemiddeld genomen ziet hij geen grotere uitval bij het personeel dan voor de coronacrisis. Hoeveel personeelsleden exact besmet zijn, kan hij onmogelijk weten. “Om privacyredenen kunnen we niet achterhalen of iemand thuis zit met corona, dan wel met een andere ziekte”, zegt hij. “Weet tot slot dat uiteindelijk 70 à 80 procent van alle Belgen besmet zal raken. Dat daar ook medewerkers van ons zullen tussen zitten, is onvermijdelijk.”