Bijna 8.000 euro verdwenen van rekening Gentse kapper, maar niemand weet hoe: “Ik hing al met 17 verschillende bankmedewerkers aan de lijn” Cedric Matthys

19 februari 2020

20u20 0 Gent Na een vermoedelijk geval van phishing is Stijn De Sutter (31) bijna 8.000 euro kwijt. Een grote som, maar de kapper uit Gentbrugge vindt voorlopig enkel bij zijn klanten gehoor. “Woensdag staat al enkele weken in mijn agenda als ‘Belfius-dag’. Elke week opnieuw bel ik naar ‘Meneer Brussel’, zonder resultaat.”

Bijna 8.000 euro. Dat bedrag is van verschillende rekeningen van Stijn De Sutter verdwenen. De 31-jarige Gentenaar baat al 3 jaar ROMAIN barbershop in de Verbroederingstraat in Gentbrugge uit. Na het sluiten van zijn zaak ging De Sutter op 5 december zijn cash geld droppen in de bankautomaat van zijn plaatselijke Belfius-kantoor. “Daar is het volgens mij fout gelopen”, zegt de kapper. “Mijn kaart kwam drie keer in en uit de gleuf toen ik het geld in de automaat stak. Later die avond gingen er steeds kleine bedragen van de drie rekeningen, waaronder die van mijn driejarige dochter. Hoe dat is kunnen gebeuren, weet ik niet.”

De Sutter ging diezelfde dag rond middernacht naar de politie. Op dat moment was de rekening van zijn zaak al geplunderd. “Terwijl ik bij de agent mijn verhaal aan het doen was, zagen we samen hoe er geld van mijn persoonlijke en gemeenschappelijke rekening verdween. Ik belde meteen naar mijn vrouw en liet direct al mijn kaarten blokkeren. Later heb ik dan zelfs nog 15 euro per kaart moeten betalen om opnieuw aan mijn rekeningen te kunnen.”

‘Belfius-dag’

Na het voorval diende De Sutter een klacht in bij de bank. Daar wordt hij nu al maanden van het kastje naar de muur gestuurd. “Woensdag staat al enkele weken in mijn agenda als ‘Belfius-dag’. Elke week opnieuw bel ik naar ‘Meneer Brussel’, zoals ik het amalgaam aan bankmedewerkers noem, en vraag ik hoe het staat met mijn zaak. Hoewel ik een dossiernummer heb, hing ik intussen al met 17 verschillende bankmedewerkers aan de lijn. Telkens opnieuw stellen ze me dezelfde vragen. ‘Meneer, u heeft toch al naar Cardstop gebeld?' of ‘Heeft u al klacht ingediend bij de politie?’ Vandaag kreeg ik zelfs het bericht dat mijn dossier is afgesloten. Zot word je daar van.”

Wet van Murphy

De kapper zegt dat hij nooit zijn code doorgaf via mail of telefoon. Toch denkt Ulrike Pommée, woordvoerster van de bank, aan phishing. “Ik kan met honderd procent zekerheid zeggen dat de fout niet bij onze bankautomaat ligt”, zegt de dame. “Hier moet gewoon de wet van Murphy spelen. Waarschijnlijk is de cliënt op de dag dat de automaat tilt sloeg, gehackt. Het klopt dat er vroeger technieken bestonden waarbij de automaat jouw kaart zogezegd inslikte en er dan dieven over jouw schouder meekeken naar de code. Die tijden zijn echter al lang voorbij. Vandaag is vooral cybercriminaliteit een probleem.”

De bank laat daarnaast weten dat het dossier nog niet is afgerond. Eén van de medewerkers lichtte De Sutter blijkbaar fout in. “De zaak wordt nog steeds ten gronde uitgespit, maar daar gaat wat tijd over”, klinkt het. “Mocht blijken dat het effectief om phishing gaat, wordt het moeilijk om de man terug te betalen. Jouw code doorgeven aan derden is quasi hetzelfde als jouw code op jouw kaart schrijven. Daar komen wij niet in tussen.”