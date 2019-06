Bijna 7.000 geïnteresseerden voor grote plantenuitverkoop van Broesse: “Nog planten moeten bijbestellen” Jeroen Desmecht

19 juni 2019

15u50 12 Gent Broesse, ‘het tropisch plantenkaffee’ in de Baudelostraat, pakt deze week uit met een opmerkelijke actie: in de aanloop naar hun vakantie, organiseren ze de komende drie dagen een totale uitverkoop van hun planten. Dat is ook de gemiddelde Facebookgebruiker niet ontgaan: zo staan er dit weekend bijna 7.000 mensen op geïnteresseerd. “Zo’n reactie had ik nooit verwacht. Ik heb nog planten moeten bijbestellen.”

Uitbaters Brent en Celine hopen dat dit weekend alle planten over de toogbank gaan, zodat ze zaterdag zonder zorgen de deuren kunnen sluiten. “We hebben er even over nagedacht, maar een totale uitverkoop leek ons de beste oplossing: zo hoeven we ons geen zorgen te maken over onze plantjes”, zegt Brent.

De actie zelf gaat morgen van start met tien procent korting. Vrijdag betaal je twintig procent minder. Zaterdag bespaar je dan weer dertig procent op je aankoop. “Sommige planten zijn niet te koop, omdat ze letterlijk vastgegroeid zijn in de zaak, maar dat zal duidelijk aangeduid staan”, klinkt het. “Reservaties maken, kan niet. Potjes en andere accessoires vallen ook niet onder de actie.”

Ondertussen telt het Facebookevenement bijna 7.000 geïnteresseerden. “Zo’n reactie had ik nooit verwacht. Ik heb nog planten moeten bijbestellen. Ik ben vooral benieuwd hoeveel mensen we dit weekend effectief mogen verwachten: we hebben ongeveer 600 planten in onze zaak, dus als (ongeveer) één op de tien een plant komt kopen, is ons opzet geslaagd.” De actie loopt van donderdag tot en met zaterdag. Op 22 juli opent de zaak terug haar deuren.