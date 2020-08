Bijna 1 op 5 Oost-Vlamingen zoekt niet naar werk: “Lager percentage inactieven dan Europees gemiddelde” Yannick De Spiegeleir

26 augustus 2020

13u13 0 Gent Vorige week was uitgebreid in het nieuws dat 1,4 miljoen van de Belgen tussen de 25 tot 64 jaar inactief zijn: een in internationaal perspectief hoog cijfer. “Onder die 1,4 miljoen inactieven in Vlaanderen bevinden zich 153.900 Oost-Vlamingen. Omgerekend 19,2 procent van de Oost-Vlamingen tussen de 25 tot 64 jaar”, weet professor Stijn Baert van de UGent.

“In een Belgisch perspectief doet Oost-Vlaanderen het met die cijfers relatief goed”, zegt Baert. Slechts in twee provincies is het percentage inactieven lager, namelijk in Vlaams-Brabant (17,8%) en in West-Vlaanderen (17,9%). Oost-Vlaanderen is daarmee ook één van de drie Belgische provincies met een lager percentage inactieven onder de 25- tot 64-jarigen dan het Europese gemiddelde van 19.6%.

Mannen versus vrouwen

Opgedeeld naar geslacht doet Oost-Vlaanderen het minder goed dan het Europese gemiddelde wanneer het gaat om mannelijke inactieven (15.4% in Oost-Vlaanderen versus 13.5% in de EU-28), maar beter wat het aantal vrouwelijke inactieven betreft (23.0% in Oost-Vlaanderen versus 25.7% in de EU-28).

(lees verder onder de foto)

Topje van de ijsberg

Het percentage werkzoekenden (“werklozen”) was in 2019 nergens in België lager dan in Oost-Vlaanderen: 1.8%. “De metafoor van de ijsberg geldt dan ook bij uitstek voor Oost-Vlaanderen: de arbeidsreserve bestaat slechts uit een klein topje aan werkzoekenden, waar het beleid historisch sterk op focust, tegenover een zeer grote groep aan inactieven, die eerder vergeten werden. De maatregelen in het Vlaamse regeerakkoord die werken lonender moeten maken, zullen in het bijzonder voor Oost-Vlaanderen relevant zijn”, stelt de professor arbeidseconomie.

Hoog opleidingsniveau

Het gemiddeld aantal werkuren in een gebruikelijke werkweek voor werkenden in hun hoofdjob is in Oost-Vlaanderen met 38.0 uur in de buurt van het Belgische gemiddelde (37.7 uur). De relatief goede positie van Oost-Vlaanderen in het Belgische perspectief kan niet los gezien worden van het relatief hoge opleidingsniveau in de provincie. 41.5% van de 25- tot 64-jarigen hebben een hogeronderwijsdiploma. Enkel Waals-Brabant (55.7%) en Vlaams-Brabant (49.2%) doen nog beter.

Voor meer informatie over de cijfers kan je surfen naar http://bit.ly/provinciale_inactiviteit voor de berekeningswijze en vergelijkende grafieken.