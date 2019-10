Bij de beesten af De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

11 oktober 2019

De landelijke gemeente waar ik woon, nodigt uit om lange wandelingen te maken. De kerk staat er nog precies in het midden van het dorp en buiten de kleine woonkern grazen koeien. Toen ik er vorige week met mijn lief aan een zondagse wandeling bezig was, werden we binnengeroepen door boer Koen en zijn vader. “We gaan zo melken, willen jullie dat eens zien?” vroeg boer Koen, goed wetende dat ik als stadsmens met moeite het verschil zie tussen een geit en een schaap. Wat we te zien kregen, leek op een soort Plopsaland voor vee. De beesten schoven spontaan aan om op een melk-draaimolen plaats te nemen en een toertje te doen. Boer senior, al lang gepensioneerd maar door passie gedreven nog steeds meehelpend, sprak elke koe liefdevol aan, molk en aaide elk exemplaar en op de achtergrond speelde zachte muziek want “die beesten hebben het graag rustig.” Verderop in de stal stonden een zieke en een gekwetste koe in een apart kamertje te genieten van een aangepaste maaltijd. Mijn lief streelde kalfjes en ik had het met Koen over inseminatie, iets waar ik als vader van een kroostrijk gezin toch een beetje verstand van dacht te hebben. Dit mooi moment op de boerderij stond in schril contrast tot de agressieve campagne van BE Vegan op de Gentse trams. ‘Milk is deadly’ stond daar geschreven naast een afbeelding van een glas melk waaruit een straal bloed droop. Waar er vroeger nog – en terecht - protesten waren tegen dierenleed in de voedingsindustrie, gaat men nu voor een volledig verbod op consumptie van dierlijke producten. “Calcium zit ook in bladgroenten en noten”, klonk het nog in de campagne. Als mensen zich willen voeden als een eekhoorn en sojamelk willen drinken, dan respecteer ik dat. Dat zij geen respect kunnen opbrengen voor mijn eet-keuzes en het werk van boer Koen, is spijtig.