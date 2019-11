BiezeBaaze is terug: na 7 jaar opnieuw de studio in voor nieuwe cd Sabine Van Damme

13 november 2019

15u57 3 Gent Behalve een jaarlijks optreden op het Sint-Baafsplein tijdens de Gentse Feesten was er de voorbije jaren weinig te melden over de oer-Gentse groep BiezeBaaze, die ooit voor zichzelf de term ‘stroprock’ uitvond. Dood waren ze niet, maar het scheelde niet veel. Tot nu plots beslist is toch maar weer eens een nieuwe cd uit te brengen. “Op vraag van de fans”, klinkt het.

“De nummers zijn af, of toch zo goed als af,” zegt zanger Kurt Burgelman. “Bedoeling is dat we met ons vijf in de loop van 2020 de studio induiken om ze op te nemen. Die vijf, dat zijn nog altijd Guy De Mulder, Bart Mareen, Hans Ijzerman, Steven Vergauwen en ik. En die nieuwe nummers, dat zijn er ‘een tros’. Een stuk of 11.”

“Wat we gaan doen is wat de mensen van BiezeBaaze gewoon zijn. De typische rock ’n roll-thema’s en stoute praat. Dit voorjaar heb ik solo een reeks huiskamerconcerten gespeeld, en enkele van die nummers waren eigenlijk al typisch BiezeBaaze. Het publiek reageerde daar echt enthousiast op. De mensen vroegen zelf eigenlijk al lang om nog eens nieuw werk van BiezeBaaze. Tijdens de Gentse Feesten hebben we op Sint-Baafs al een paar van die nieuwe nummers op het publiek losgelaten. Ook dat werd gesmaakt. En nu komt het er dus echt van. Het is de bedoeling opnieuw een echte, fysieke cd af te leveren. Wij geloven daar nog in.”

BiezeBaaze had al 3 cd’s. Er was ‘Wachten op Misschien’ in 2003, ‘Veel 5en En 6en’ in 2006, en ‘Der stoa nen buum in ’t stad en aa stoat doar nie alliene’ in 2013. Tussendoor was er ook nog een dvd. Naar goede gewoonte is er nog geen titel voor de nieuwe cd-in-wording, en ook nog geen concrete timing, behalve dan 2020. “Het is zelfs nog erger”, zegt Kurt. “Ik wil nu eens vòòr we die nummers opnemen een soort van try-out geven, alleen, in kleine versie, bij de mensen thuis. Normaal is dat altijd omgekeerd, eerst een cd en veel lawaai, en achteraf de meer intieme optredens.”

Wie het wil riskeren om Kurt in huis te halen voor een optreden kan hem contacteren op Kurt@Biezebaaze.be. Op eigen risico, uiteraard.