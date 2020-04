Bietenpulp bereikt Ringvaart: Gentse vissen ontsnappen aan ramp Cedric Matthys

19u07 0 Gent De enorme hoeveelheid bietenpulp die al even op weg was naar Gent, heeft intussen de Ringvaart bereikt. Na een dijkbreuk in de buurt van het Franse Cambrai kwam het goedje in de Schelde terecht. Over een lengte van 100 kilometer stierven quasi alle vissen. “In Vlaanderen ontsnapten we aan De enorme hoeveelheid bietenpulp die al even op weg was naar Gent, heeft intussen de Ringvaart bereikt. Na een dijkbreuk in de buurt van het Franse Cambrai kwam het goedje in de Schelde terecht. Over een lengte van 100 kilometer stierven quasi alle vissen. “In Vlaanderen ontsnapten we aan die ramp ”, zegt visserijbioloog Alain Dillen.

Meer dan 100 ton dode vis. Dat is het dramatische cijfer na de doortocht van een lading bietenpulp in de Schelde in Frankrijk en Wallonië. De bacteriën in de smurrie dreven het zuurstofgehalte in het Schelde naar quasi nul en de rivier was er biologisch dood.

“Door alle inspanningen van de verschillende diensten, konden we die ramp in Vlaanderen vermijden", licht Alain Dillen, visserijbioloog het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid toe. “Op verschillende plaatsen in de Schelde pompten we extra water. De zuurstofwaarden zakten stevig, maar bleven er boven een cruciaal niveau. Daarenboven zien we dat de daling veel trager verloopt. Waar de waarden enkele dagen geleden op enkele uren daalden tot nul, zien we dat de daling nu soms dagen duurt. De vissen krijgen zo de tijd om weg te zwemmen.”

Oude Leie

De Vlaamse Waterweg liet intussen verstaan dat het waarschijnlijk een viertal dagen zal duren voor de vervuiling helemaal weg is. Via het kanaal Gent-Terneuzen drijft ze af richting de Westerschelde. Intussen blijft de Brandweerzone Centrum beluchten op de kruising van de Ringvaart en de Leie. Ook zet het Agentschap Natuur en Bos nog enkele beluchters in, onder meer op de Oude Leie in Gent. “In theorie zou dat niet meer nodig moeten zijn", zegt Dillen, “maar we nemen het zekere voor het onzekere. We willen al ons werk van de laatste dagen niet tenietdoen.”