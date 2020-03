Bibliotheken mogen dan toch open blijven: “Met een strikt meeneem-regime” Erik De Troyer

16 maart 2020

11u01 44 Gent De Gentse bibliotheken mogen dan toch openen tijdens weekdagen. Om iedereen wat te beschermen komt er in alle bibs een meeneem-systeem en gaan teruggebrachte boeken een tijdje in quarantaine.

Vorige week klonk het nog dat alle bibliotheken gesloten zouden blijven, maar na overleg met de federale overheid blijkt nu toch dat ze op weekdagen mogen openen. Het Gentse schepencollege kwam deze morgen samen om de praktische kant te bespreken.

“We kunnen niet zomaar iedereen opnieuw door de boeken laten snuisteren of de computers laten gebruiken. We zullen een strikt meeneem-regime hanteren”, legt schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD) uit. “Boeken kunnen gereserveerd en afgehaald worden of wie precies weet welk boek hij nodig heeft kan vragen aan het baliepersoneel om dat op te halen. Maandagnamiddag al gaan de wijkbibliotheken op die manier open.”

De Krook

Voor de Krook zitten de zaken iets anders. “De Krook krijgt gemiddeld 3.000 bezoekers per dag met pieken tot 9.000 bezoekers. Het is ook een bib met heel diverse activiteiten. Ook daar zullen we zo’n meeneem-regime invoeren maar dat vergt iets meer tijd omwille van de omvang van de bib. Tegen woensdag moet dat systeem op poten staan.”

Omdat het coronavirus ook aan een boek kan blijven plakken zullen de boeken die teruggebracht worden even in quarantaine moeten. “Er wordt uitgegaan dat het virus zo’n drie uur kan overleven op een boek. Daarom worden de boeken die teruggebracht worden in elke bib een tijdje afgezonderd. Dat kan er voor zorgen dat boeken niet meteen uitleenbaar zijn.”