Bibliotheek De Krook binnenkort opnieuw toegankelijk, maar studeren voorlopig niet mogelijk Cedric Matthys

17 mei 2020

14u11 6 Gent De Gentse hoofdbibliotheek De Krook opent opnieuw de deuren. De jongste weken kon je enkel boeken afhalen in de bib, maar vanaf maandag 25 mei mag je weer snuisteren tussen de rekken. De wijkbibliotheken volgen ten laatste op dinsdag 2 juni.

Goed nieuws voor boekenliefhebbers. Vanaf maandag 25 mei opent de Gentse hoofdbibliotheek De Krook opnieuw de deuren. Van de Nationale Veiligheidsraad mocht dat in theorie al vanaf 18 mei, maar om praktische redenen wachten ze in Gent nog een week. “Het duurt twee tot drie dagen om onze software om te schakelen”, legt schepen van Cultuur Sami Souguir (Open VLD) uit. “Gezien het sowieso een korte week is met het hemelvaartsweekend beslisten we om pas op 25 mei te openen. We stellen nu alles in het werk om de opening veilig te laten verlopen. Zo komt er een pad dat alle bezoekers moeten volgen en zal je maximaal een half uur in de bibliotheek mogen blijven. Ook passen we de openingsuren aan. De Krook zal elke weekdag open zijn van 13 tot 19 uur en op zaterdag van 13 tot 18 uur.”

Leeszaal gesloten

Studeren, lezen of werken in de bib is voorlopig niet toegestaan. Zitbankjes worden afgesloten en ook de leeszaal op de derde verdieping, waar rond deze periode normaal gezien heel wat studenten samenzitten, blijft gesloten. “We hebben die momenteel nodig voor ons eigen personeel”, zegt Souguir. “Zij werken normaal op landschapsbureaus beneden, maar daar zitten ze te dicht op elkaar. We verplaatsen hen nu naar daar.”

Wijkbibliotheken

Na de hoofdbibliotheek volgen de wijkbibliotheken. Die moeten tegen ten laatste 2 juni allemaal opnieuw open zijn. De normale openingsuren zullen er gelden, maar de bezoekers zullen vooraf online of telefonisch een tijdslot moeten reserveren. Materiaal terugbrengen gebeurt verplicht via de terugbrengbussen. Medewerkers plaatsen de materialen daarna drie dagen in quarantaine. “Een hele organisatie”, licht Souguir toe. “Ik heb dan ook veel respect voor de medewerkers. De jongste weken waren niet van de gemakkelijkste, maar door het afhaalsysteem konden de Gentenaars toch boeken blijven ontlenen. Het is lovenswaardig hoe snel het personeel zich heeft aangepast aan deze ongekende situatie.”