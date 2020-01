Bib Wondelgem verhuist tijdelijk naar de Botestraat Sabine Van Damme

15 januari 2020

De bibliotheek van Wondelgem moet weg aan de Vierweegsestraat, om plaats te maken voor sociale woningen. De stad Gent zocht en vond een – weliswaar tijdelijke – oplossing in een gebouw in de Botestraat 2.

Het was Stijn De Roo van CD&V die wilde weten wat er met de bib van Wondelgem zou gebeuren. “Het klopt dat de bibliotheek ten laatste eind 2020 weg moet zijn op de huidige locatie aan de Vierweegsestraat”, zegt cultuurschepen Sami Souguir. De vzw Parochiale Werken Wondelgem was eigenaar van het gebouw waar de bib nu zit, maar heeft dat gebouw verkocht aan sociale huisvestingsmaatschappij ABC. Zij zullen het gebouw nog dit jaar slopen om er sociale woningen in de plaats te zetten. Maar we hebben als stad wel een oplossing gevonden. SoGent zal het gebouw aan de Botestraat 2 aankopen, en dan verhuren aan de stad. Als alles meezit, kan de bib in juli naar daar verhuizen. We weten wel dat dit een tijdelijke oplossing is, want dat gebouw is te klein om er structureel een bloeiende werking van de wijkbibliotheek uit te bouwen. Een oplossing op lange termijn zoeken we dus nog.