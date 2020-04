Bezorgde moeder schrijft open brief naar minister Weyts: “Die kinderhoofdjes zitten vol, daar is geen ruimte voor nieuwe leerstof” Jill Dhondt

14 april 2020

18u50 3 Gent Sandra Couck (41) helpt haar tien kinderen waar ze kan bij hun schoolwerk, maar ze merkt dat de crisis doorweegt op hen. Toen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voorstelde om zomerlessen in te plannen, lag ze de hele nacht wakker. Ze besloot een brief naar hem te schrijven, en die openbaar te plaatsen op Facebook. Haar boodschap: de focus ligt op leerstof inhalen, niet op het mentale welzijn van schoollopers.

“Toen minister Weyts sprak over zomerscholen, zodat kinderen hun schoolachterstand kunnen inhalen, heb ik de hele nacht wakker gelegen”, zegt Sandra. “Ik kon niet slapen, tot ik mijn zorgen van me had afgeschreven. Via Facebook heb ik mijn boodschap naar de minister zelf gestuurd, en op mijn eigen pagina gedeeld. Ik had nooit gedacht dat er zoveel reactie op zou komen. Heel veel ouders, grootouders en leerkrachten zitten merkbaar met dezelfde zorgen.”

In haar brief geeft Sandra aan dat minister Weyts terecht bezorgd is voor leerachterstand, maar dat er geen aandacht is voor de emotionele impact die de corona-crisis heeft op kinderen. “Kinderen kunnen hun grootouders niet zien, of hebben ze misschien verloren, door het virus. Ze zien dat hun ouders stress hebben, en sommigen durven hun mama of papa niet meer vastnemen omdat ze in de zorg werken. Ze hebben enorm veel schrik dat er iemand ziek gaat worden. Die kinderhoofdjes zitten vol, met angst en onzekerheid, daar is geen ruimte meer voor nieuwe leerstof.”

Geen vakantie

“De minister zegt vaak dat kinderen moeten beseffen dat dit geen vakantieperiode is, maar ze beseffen dat heel goed. Mijn grote kinderen kinderen zijn elke dag vier tot vijf uur bezig met hun schoolwerk. De kleintjes doen er iets minder lang over, maar ik moet er wel steeds bij zitten. Minister Weyts zegt dat schoolwerk twee tot drie uur per dag in beslag neemt, maar dat kan gewoon niet. Ik heb goeie studenten, mijn kinderen leren gemakkelijk, maar twee tot drie uur is een utopie.”

“Ze kunnen niet met vriendjes spelen, of uitstapjes maken. Ze weten heel goed dat het geen vakantie is. Ze kunnen nergens naartoe, zelfs niet naar het park. Op televisie zien ze beelden van mensen die niet in hun kot blijven, en dan hebben ze schrik dat ze nog langer zullen moeten thuisblijven. Ik merk dat ze met heel veel vragen zitten, en ik heb ook niet alle antwoorden.”

Focus op verwerken

Sandra hoopt dat, wanneer de scholen terug opengaan, er voldoende aandacht zal gegeven worden aan emotionele ondersteuning voor de kinderen. “Ze hebben tijd nodig om alles te verwerken, vooraleer er nieuwe leerstof ingestampt moet worden. Ik hoop van harte dat leerkrachten de tijd zullen krijgen om naar de kinderen te luisteren, want zo verwerken kinderen: door te vertellen.”