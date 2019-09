Bezorgde klanten informeren zich in reisbureau Thomas Cook Yannick De Spiegeleir

23 september 2019

14u18 0 Gent Na het nieuws van de faling van de Britse Thomas Cook Group brachten verschillende klanten die al een reis hadden geboekt deze ochtend een bezoek aan het Gentse kantoor van de touroperator aan de Vogelmarkt.

Brian Turnock, een Brit die in Nazareth woont, werd gerustgesteld door de werknemers van het reisbureau. “Toen ik het nieuws vernam van het faillissement was ik toch een beetje ongerust over de gevolgen voor mijn geboekte reis naar Kopenhagen, maar de mensen hier hebben mij gerust gesteld dat alles normaal kan doorgaan zoals gepland. Ik vind het vooral erg voor de mensen die nu op straat belanden of die hun baan dreigen te verliezen.”

Dévy Rigaux boekte eerder een eindejaarstrip naar de Egyptische stad El Gouna. “Mijn boeking gaat nog steeds door. Als het toch misloop voor de Belgische tak van Thomas Cook kunnen we nog altijd aanspraak maken op een terugbetaling via het Garantiefonds Reizen vernam ik hier.”