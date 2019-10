Bezoekerscentrum Lam Gods in Sint-Baafskathedraal raakt niet op tijd klaar Erik De Troyer

31 oktober 2019

20u12 0 Gent Het bezoekerscentrum voor het Lam Gods zal niet klaar zijn voor de geplande opening in juni van het Van Eyck-jaar 2020. Dat meldt de kerkfabriek. Na de restauratie had het Lam Gods een stek moeten krijgen in dat centrum maar nu blijft het nog enkele maanden op zijn huidige stek.

Op dit moment zijn grote werken bezig in de Sint-Baafskathedraal. Die werken houden onder andere in dat er een glazen trap wordt gebouwd aan een buitenwand van de kathedraal en dat de crypte wordt verbouwd. De deadline van juni blijkt te krap te zijn. Het bezoekerscentrum zal pas op 8 oktober de deuren openen. Een behoorlijke domper want dan is het Van Eyck-jaar al zo goed als achter de rug.

In februari, maart en april zullen de zijpanelen van het Lam Gods een onderdeel uitmaken van het de tentoonstelling ‘Van Eyck, een optische revolutie’. Daarna worden die panelen herenigd met het centrale paneel in de Sint-Baafskathedraal. Tot eind september zal het Lam Gods terugkeren naar de Villakapel waar het werk al vele decennia tentoongesteld staat.

Het grote Midzomernachtfeest in het Van Eyck-jaar rond 26 juni 2020 zal wel doorgaan.