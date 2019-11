Bezoekerscentrum Lam Gods drie keer duurder dan verwacht, stad wil niet betalen Sabine Van Damme

04 november 2019

20u09 0 Gent Het nieuwe bezoekerscentrum van de Sint-Baafskathedraal zal niet alleen 4 maanden later dan gepland klaar zijn, het zal ook een pak meer kosten dan verwacht. 9,3 miljoen euro was er geraamd, maar de rekening zal oplopen tot 30 miljoen euro. De kerkfabriek heeft aan de stad gevraagd om mee te betalen, maar Gent weigert.

Het bezoekerscentrum in de kathedraal moest één van de blikvangers worden van het Van Eyckjaar 2020. Maar pas eind van dat jaar, namelijk op 8 oktober en dus 4 maanden later dan voorzien, zal dat centrum klaar zijn. Het Lam Gods zal daar dus niet tentoongesteld kunnen worden. Maar nu blijkt ook nog eens dat de kostprijs door het dak gaat.

“De kost was geraamd op 9,3 miljoen euro”, antwoordt cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld) aan Karlijn Deene van N-VA. “Maar nu blijkt dat 30 miljoen de échte prijs zal zijn. Volgens de kerkfabriek komt de meerprijs uit bijkomende eisen van Onroerend Erfgoed, van Kunsten en Erfgoed, en door Europese regelgeving rond archeologie. De kerkfabriek heeft geld gevraagd aan de stad, maar dat gaan we dus niet doen. De stad is niet bevoegd voor de kathedraal, dat is de bevoegdheid van de provincie. Wij zijn niet betrokken bij het businessplan van dat bezoekerscentrum, dat overigens een initiatief is van Vlaanderen. Wat de stad wel doet, is geld voorzien voor de promotie van het van Eyckjaar.”

Deene zegt dat de kerkfabriek ook al aan banken, mecenassen en zelfs de Koning Boudewijnstichting geld heeft gevraagd. Maar wie uiteindelijk zal betalen en hoe het budget bijeen gesprokkeld zal worden is niet duidelijk.