Bezoekers De Krook krijgen spoedcursus reanimeren: “Oproep Hannelore Bedert inspireerde ons” Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

16 oktober 2019

14u45 0 Gent In het kader van de ‘World Restart A Heart Day’ gaven medewerkers van het UZ Gent en UGent een spoedcursus reanimeren aan bezoekers van De Krook. Na het plotse verlies van haar man Stijn aan hartfalen richtte zangeres Hannelore Bedert eerder dit jaar een emotionele oproep aan Vlaanderen om een reanimatiecursus te volgen. “Die boodschap willen we graag mee verspreiden”, zegt Nathalie De Neve, hoofd publiekswerking bij De Krook.

Stijn Sterckx, de man van Hannelore Bedert, overleed op 17 februari geheel onverwachts aan hartfalen. In een emotionele Facebook-post riep de zangeres op om actief een reanimatiecursus te volgen omdat een groot deel van de bevolking niet weet hoe ze moet ingrijpen. “”Ik troost me soms, hoe klein de troost ook is, met het besef dat ik nog alles heb kunnen doen in een poging om hem te redden”, klonk het toen.

Op haar publieke Facebookpagina stond Bedert vandaag ook stil bij World Restart A Heart Day. Ze juicht het toe dat de school van haar kinderen, Freinetschool De Vlieger in Sint-Amandsberg, met eigen middelen een AED-toestel aankocht. “Ik blijf erbij: neem reanimatiecursussen op in alle onderwijsrichtingen, engageer mensen tot het volgen van een EHBO-cursus (niet enkel reanimatie dus) en maak geld vrij voor AED-toestellen in álle scholen”, stelt Bedert in haar Facebookpost.

Bij stadsbibliotheek De Krook nemen ze de oproep van Bedert ter harte. “Ik zie Hannelore dagelijks aan de schoolpoort. Onze kinderen zitten op dezelfde school (De Vlieger, red.). In samenwerking met het UZ Gent en UGent waren er plannen om een spoedcursus reanimeren in te richten. Haar emotionele oproep heeft ons mee gemotiveerd tot dit initiatief”, zegt Nathalie De Neve. “Ook Patrick Van de Voorde, hoofd van de Urgentiegeneeskunde van UZ Gent heeft zijn schouders volledig onder dit project gezet.”

In Gent krijgen jaarlijks zo’n 150 à 200 mensen een (plotse) hartstilstand. Als iedereen in Gent zou kunnen reanimeren, zouden er jaarlijks naar schatting 50 tot 100 extra levens gered worden. Acht op de tien van de hartstilstanden gebeuren immers thuis of op openbare plaatsen. “Vaak weten mensen niet hoe ze moeten reageren, maar onmiddellijke actie is uiterst belangrijk om onherstelbare hersenschade te vermijden”, zeggen Sandrine Herbelet, praktijkassistente geneeskunde aan de UGent en Erik Christiaens Leysen, spoedverpleegkundige van het UZ Gent.

In een computerspel, ontwikkeld door de Noorse firma Laerdal, konden bezoekers van De Krook het tegen elkaar opnemen om een pop zo goed mogelijk te reanimeren. “De juiste diepte, frequentie, loslating en beademing spelen daarbij een belangrijke rol. Zo leren we mensen spelenderwijs reanimeren. Ook in realtime-situaties worden deze objectieve parameters steeds vaker opgevolgd”, aldus een vertegenwoordiger van Laerdal.

Bij De Krook zijn ze tevreden met de respons op de reanimatiecursus. “Dagelijks komen hier 6.000 mensen over de vloer. We hopen hier een jaarlijks weerkerend initiatief van te maken”, aldus De Neve.