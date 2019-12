Bewoners worden gek van lawaai van windmolen. “Mijn dochtertje valt op school in slaap omdat ze ’s nachts wakker ligt” Sabine Van Damme

04 december 2019

18u26 0 Gent Het was relatief rustig wonen in de Keurestraat in Desteldonk, tot er in september twee windmolens van Engie Electrabel in gang werden gezet. Eén daarvan staat op exact 300 meter – de wettelijke norm – van de woningen van 2 jonge gezinnen. Sindsdien worden die geteisterd door geluidsoverlast, ook ’s nachts. Ze zijn de wanhoop nabij, maar Engie Electrabel veegt de klachten van tafel.

Sinds 2005 woont Mario Van Eeghem met zijn gezin in de Keurestraat in Desteldonk, in een gezellige tweewoonst. Naast hem, het gezin van Robby en Wendy, ook met 2 jonge kinderen. In de buurt van hun huizen staat in de verste verte niks. “Ja, uiteraard hebben we hier wel wat lawaai van de Kennedylaan en van de industrie. We wonen nu eenmaal in het havengebied. Soms was er zelfs eens ’s nachts lawaai, maar dat namen we erbij. Door de band genomen is het hier rustig, zeker ’s nachts.”

Maar dat veranderde dus toen op 17 september 2 windmolens van Engie Elektrabel werden opgestart. Eén daarvan staat op exact 300 meter van de woningen van Robby en Mario. “Sindsdien worden wij letterlijk gek”, zucht Mario. “Dat ding maakt ongelooflijk veel lawaai, constant, dag en nacht. Als we in ons bed liggen, lijkt het alsof er een vliegtuig boven ons huis hangt, en blijft hangen. Nochtans is onze woning extreem goed geïsoleerd. Wij slapen niet meer, wij hebben geen rust. Mijn dochter van 5 wordt quasi élke nacht wakker van het lawaai, terwijl ze zelfs al als baby een flinke doorslaper was. Het is zover gekomen dat mijn kind in slaap valt op school, omdat ze ’s nachts thuis niet kan slapen. Dit is onleefbaar, dit is onaanvaardbaar. Maar niemand doet iets. En dan weten we nog niet eens wat de impact van de slagschaduw zal zijn, eens het zomer wordt. Wat we wel al weten: op ons terras zullen we alvast niet meer moeten zitten. Dat is niet te harden, door dat lawaai.” (Lees verder onder de foto)

De Windturbines zijn een onderdeel van het project Moervaart Zuid. De actiegroep Skaldenteam tekende bezwaar aan tegen de komst van die windmolens zodra de plannen bekend werden, maar ving bot. “De bewoners van het havengebied worden omsingeld windmolens, en met de leefbaarheid wordt nergens rekening gehouden”, zegt Tony Baetslé van de actiegroep.

Bij Engie Electrabel zijn ze op de hoogte van de klachten, bij het stadsbestuur overigens ook. “De theoretische geluidsnormen tonen dat wij aan alle normen voldoen, en dat we alle voorschriften gerespecteerd hebben”, zegt Anne-Sophie Hugé van Engie Electrabel. “Omdat we inderdaad heel wat klachten krijgen van de buren daar, gaan we die theorie nu toetsen aan de praktijk. We hebben een onafhankelijke geluidsdeskundige aangesteld, die ter plaatse zal meten hoeveel lawaai er werkelijk is, en die de impact in kaart zal brengen, zoals dat is voorgeschreven door de overheid. We gaan dus objectief meten, en dan zien welke maatregelen we kunnen en moeten nemen.”

De buren hebben weinig vertrouwen in de metingen, en willen gewoon dat de molen minstens ’s nachts wordt stilgelegd. “Wij willen kunnen slapen. Is dat zoveel gevraagd?”