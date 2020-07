Bewoners Sint-Bernadettewijk dienen petitie in tegen aangekondigde sloop: “Sommige bewoners hebben psychische bijstand nodig” Jill Dhondt

14 juli 2020

18u35 0 Gent De sloopplannen van de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg sloegen in als een bom. Ze deden heel wat politiek stof opwaaien, en maakten de bewoners razend. Vandaag dienden ze een petitie in bij het stadsbestuur, die schepen Watteeuw in ontvangst nam. “Laat ons blijven”, klonk het. “We zijn tevreden met onze woningen. Ze kunnen een opknapbeurt gebruiken, maar een sloop is niet nodig. De schimmelwoningen zijn er intussen niet meer, die inwoners hebben intussen een nieuw huis in de buurt. De rest wegsturen is onmenselijk, sommige bewoners zijn gekraakt.”

Tegen de zomer van 2022 gaan 191 sociale woningen van de Sint-Bernadettewijk tegen de vlakte, en worden ze vervangen door nieuwbouw. De manier van communiceren werd al stevig gehekeld door de drie oppositiepartijen, maar ook de bewoners zijn niet te spreken over het nieuws. Ze werden een andere woning beloofd in de buurt en kregen plots te horen dat ze verkast zullen worden naar kleine appartementen in het Rabot en de Brugse Poort. Vorige week donderdag, enkele dagen nadat het nieuws bekend werd gemaakt, hielden de bewoners een grote openluchtvergadering. Toen werden handtekeningen ingezameld die vandaag werden voorgelegd aan het stadsbestuur.

“We vragen niet veel, gewoon wat menselijkheid”, zegt Kelly Verstraete aan schepen Filip Watteeuw. “De bewoners van de schimmelwoningen wonen al twee jaar in een nieuwe woning in de buurt. De rest moeten weg naar de andere kant van de stad, terwijl we tevreden zijn met onze woningen. Wij hebben die wel goed onderhouden, maar worden daar nu voor afgestraft.” Peggy toont foto’s van haar huis. “Daar is toch niets op aan te merken. Ik nodig iedereen uit om bij mij thuis te komen kijken. Het huis kan isolatie en dubbel glas gebruiken, maar schimmel ga je absoluut nergens vinden.” Daarom protesteren de bewoners vandaag aan het stadhuis. Vertegenwoordigers van PVDA en Vlaams Belang zijn ook aanwezig als steun.

Laat ons blijven

‘We willen blijven’ staat in het groot op een spandoek. De boodschap is duidelijk. “We zorgen voor elkaar in de Bernadettewijk”, zegt Marie-Louise. “Sinds het nieuws dat we weg moeten, slaap ik niet meer. Ik ben moe gevochten.” “Veel bewoners zijn gekraakt en hebben psychische bijstand nodig”, zegt Peggy. “Een buurman zei dat zijn vrouw zou komen vandaag, maar dat zijn strop al klaar hangt. Leopold woont daar al 55 jaar, hij heeft zijn vrouw en zonen verloren, en zou nu nog moeten verhuizen op zijn 82ste.” Hilda woont nog steeds in de woning waar ze samen met haar 14 broers en zussen opgroeide en waar ze haar eigen kinderen grootbracht. Ze pinkt een traan weg als ze naar de banners kijkt.

Omdat schepen van Wonen Tine Heyse niet aanwezig kon zijn, hoort schepen Filip Watteeuw de bewoners aan. “Huisvesting is niet mijn bevoegdheid, maar ik geef de boodschap met vuur door aan de raad van bestuur van Woningent”, zegt hij wanneer hij de petitie in handen neemt. Heyse laat nog weten via haar woordvoerder dat ze de zorgen ter harte neemt, en overbrengt aan de bevoegde instantie.