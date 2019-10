Bewoners Rozemarijnstraat trekken aan alarmbel: “Onze straat is een steenweg geworden” Yannick De Spiegeleir

14 oktober 2019

17u22 0 Gent Josiane Tytens uit de Rozemarijnstraat was in Gent de eerste om een Telraam-camera achter haar raam te hangen. De resultaten zijn ontluisterend. Meer dan 1 op 3 autochauffeurs overschrijdt er de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur.

Tytens en andere buurtbewoners doen er nochtans alles aan om chauffeurs te sensibiliseren. Aan heel wat huizen hangen borden met de vraag om de zone 30 te respecteren. “Chauffeurs rijden hier niet alleen te snel. Het is hier ook veel drukker geworden na de invoering van het circulatieplan twee jaar geleden. Gemiddeld tellen we hier 5.000 a 6.000 auto’s per dag met uitschieters van 10.000 auto’s”, schetst Tytens. In de Rozemarijnstraat is er sprake van gezinnen die nauwelijks nog de straat durven oversteken met hun kinderen, tot dakterrassen die door het lawaai niet meer gebruikt kunnen worden. “We zijn niet tegen het circulatieplan. Integendeel we keken uit naar het plan dat ‘koning auto’ zou terugduwen, maar nu zijn we de dupe. Onze straat is een steenweg geworden”, aldus Tytens.

De buurtbewoners klopten al meermaals aan bij de stad. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) gaf eerder al toe dat de Rozemarijnstraat een lastige kwestie is. “Het blijft een invalsweg. Ik kan daar geen grote beloftes over doen. We zetten wel volop in om de stad nog autoluwer te maken. Meer fietsers, meer openbaar vervoer en minder auto’s. Dat zou ook daar voelbaar moeten zijn.” Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) op zijn beurt benadrukt dat de politie “hard inzet op de handhaving van snelheidslimieten”. Zo stond de mobiele ‘superflitspaal’ van de Gentse flikken al opgesteld in de Rozemarijnstraat.

