Bewoners Peter Benoitlaan krijgen grote sommen voor stukje trottoir: “Meer dan 25.000 euro voor nutteloze lap gras”

Erik De Troyer

16 november 2019

09u37 0 Gent Heel wat bewoners van de Peter Benoitlaan in Gentbrugge lopen er dezer dagen met een grote glimlach rond. Al jaren hebben ze een nutteloze lap grond voor hun deur liggen en nu tast de stad Gent diep in de buidel om die aan te kopen. Daardoor zijn ze in één klap enkele tienduizenden euro’s rijker zijn. “We zetten zo een historische fout recht”, zegt de stad.

Onteigeningsprocedures zijn zelden een aangename aangelegenheid. Toen de bewoners van de Benoitlaan in Gentbrugge de onteigeningsplannen te horen kregen, vreesden ze het ergste. “Ik dacht echt dat dit nadelig ging uitvallen”, zegt Anita Tietericx, die er 28 jaar geleden een huisje kocht. “Ik kocht mijn huisje toen voor 1,8 miljoen frank (45.000 euro, red). Binnenkort krijg ik daarvan 16.000 euro terug, alleen voor dat lapje grond hier voor mijn deur. Zowat een derde van wat ik destijds betaalde dus. Dat is echt een enorme meevaller”, zegt ze.

Met die 16.000 euro is ze nog bij de kleine garnalen in de straat. “In april kregen we een eerste keer bezoek van een studiebureau dat in naam van de stad kwam onderhandelen”, zegt één van de bewoners. “Ik had me wat voorbereid en wist dat de gemiddelde bouwgrondprijs hier 500 euro bedroeg. Zo had ik toch een leidraad. Ik was echt verrast toen ik plots een nog beter voorstel kreeg. Voor dat lapje grond hier krijg ik meer dan 25.000 euro wat neerkomt op zowat 750 euro per vierkante meter. Dat is meer dan riant, zeker aangezien het een lap gras is waar we niets mee kunnen doen. Er loopt een gasbuis onder en dus mogen we niets planten. Hier zijn bewoners met trottoirs die dubbel zo groot zijn als het mijne... reken zelf maar uit.”

Minnelijke overeenkomst

In totaal krijgen 28 bewoners een een voorstel van de stad. Daarvan is er al met 27 een akkoord en veertien tekenden al een compromis. In de meeste gevallen gaat het om bedragen tussen 15.000 en 25.000 euro. Enkele huizen die naar voor geschoven staan krijgen kleinere bedragen. “Ik dacht dat ze mijn huis wilden afbreken toen ik hoorde over de onteigeningen. Uiteindelijk hou ik nog een mooi bedrag over aan dat beetje trottoir voor mijn deur”, zegt één van die bewoners.

Het stadsbestuur bevestigt het verhaal. “We geven bij onteigeningsprodedures steeds de voorkeur aan een minnelijke overeenkomst. We betalen in de Benoitlaan inderdaad de volle prijs van bouwgrond voor die voortuinen. Dat heeft een reden. In 2004 werden de voortuinen ingekleurd als wegenis. De stad legde op deze gronden een voetpad aan, zonder ze effectief aan te kopen, een zogenaamde onterechte inname. Vandaag is dit ondenkbaar maar in het verleden werd hier wel eens tegen gezondigd”, zegt schepen van Facility Management Annelies Storms (sp.a). “Als stad hebben we een richtlijn die zegt dat we in zo’n geval steeds de volle grondprijs betalen. Daardoor liggen de prijzen daar een pak hoger dan bij een normale verwerving. Het is een uitzonderlijke situatie.”

De stad wil in de Peter Benoitlaan een fietspad aanleggen. Door deze werkwijze kan de stad wel garanderen dat de werken niet geblokkeerd worden door een juridisch steekspel. Al kost het natuurlijk wel een aardige duit.