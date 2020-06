Bewoners Gentse rusthuizen ontevreden over nieuwe koffie, proefpanel op komst Jill Dhondt

30 juni 2020

18u24 0 Gent Bewoners van de vijf woonzorgcentra van het Gentse OCMW moeten het sinds een tweetal weken met fairtrade koffie stellen. Ervoor konden ze nog steunen op een warm bakje troost van Douwe Egberts. Die verandering is niet in goede aarde gevallen en ontlokt protest onder de bewoners. Het stadsbestuur en heeft de cateraar meteen aangesproken om andere koffiesoorten te zoeken. Een testpanel van bewoners zal uiteindelijk uitsluitsel geven.

Voor veel bewoners van de Gentse rusthuizen is hun kopje koffie geen bakje troost meer. Sinds de woonzorgcentra van de Stad overal overschakelden van Douwe Egberts naar een fairtrade-merk, heerst er ontevredenheid. De overgang gebeurde op vraag van het stadsbestuur, dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. De rest van de Stad drinkt al langer fairtrade koffie, maar de enige plek waar dat nog niet gebeurde was de woonzorgcentra. Er zijn nu senioren die een eigen apparaat hebben aangekocht om koffie te zetten, die extra veel melk vragen om het nasmaakje te verbergen of die overgeschakeld zijn naar cola bij de boterhammen.

“We begrijpen de gevoeligheid”, reageert schepen van seniorenbeleid, Rudy Coddens. “Koffie is belangrijk voor iedereen, maar misschien nog meer voor de mensen in woonzorgcentra. Daarom hebben we meteen de cateraar aangesproken zodat die kan uitzoeken welke koffiesoorten binnen het fairtrade-gamma we nog kunnen aanbieden. Die opties zullen voorgelegd worden aan een proefpanel waar de bewoners uit de betrokken rusthuizen ook in mogen zetelen. Het zal nog enkele weken duren voor de koffie kan veranderd worden, maar we laten het zeker niet liggen.”