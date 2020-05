Bewoners Gentbrugge krijgen er opmerkelijke buren bij: 15.000 zeldzame zwarte bijen Erik De Troyer

20 mei 2020

15u41 0 Gent In Gentbrugge zijn ze de bijen intussen al gewoon. Sinds een jaar is op de oude site van het Jules Ottenstadion een bijen-hotspot gevestigd: de Beesphere. Afgelopen zondag werden daar zo’n 15.000 zwarte bijen geplaatst, een inheemse bijensoort die tot voor enkele jaren bijna verdwenen was uit onze contreien.

Het project valt te herkennen aan de twee bolvormige bouwsels. De ene is een ‘Beepod’, een soort iglo bezet met plantjes die deze zomer felgeel zullen kleuren. Binnenin bevinden zich twee bijenkorven. De andere koepel doet dienst als opkweekserre voor planten. Initiatiefneemster Heleen Calcoen baat van daaruit een kleinschalige kwekerij ‘KWEEK’ uit die voorziet in 100% natuurlijke kruiden-, bloemen-, en groentenplantjes. Het voeden van mens én bij staat hier centraal.

“Alle bijen hebben het de voorbije jaren heel moeilijk gehad”, legt Tim Joye uit. “Heel wat bijen sterven en het ras dat het het best doet is de ‘zwarte bij’. Dat is de honingbij die hier oorspronkelijk van nature rondvloog. Door de populariteit van geïmporteerde ‘Carnica bij’ en ‘Buckfast bij’, die beiden een grotere honingopbrengst hebben, kwam de zwarte bij in de problemen.De zwarte bij dreigde ze volledig van het toneel te verdwijnen.”

Sinds zondag werden beide bijenkorven in de Beepod voorzien van die zwarte bijen”, zegt Tim. “Het zijn er nu zo’n 15.000 maar we verwachten dat die zwerm snel zal aangroeien tot zo’n 100.000 in totaal. Hier in de buurt weten de meesten intussen perfect hoe ze met die bijen moeten omgaan. Heel wat mensen hebben al bloemen gezaaid speciaal voor onze bijen.”

Zo’n zwarte bij herkennen is geen sinecure. Meestal is ze donkerder dan een gewone bij met smallere lichte strepen.

Wie meer uitleg wil kan langsgaan tijdens de bezoekmomenten aan de bijen en aan de kweekserre. Wanneer die bezoekmomenten precies zijn kan men terugvinden op de Facebookpagina ‘Beesphere’.