Bewoners en vrijwilligers breken stoep uit om plaats te maken voor tuinen Jill Dhondt

26 september 2020

14u54 18 Gent Bewoners van de Henri Mortierstraat in Gentbrugge en vrijwilligers van het Gents MilieuFront slaan vandaag de handen in elkaar om een groot deel van het voetpad open te breken. Zo maken ze plaats voor tien voortuinen en geveltuinen.

Het is niet de eerste keer dat het Gents MilieuFront bewoners helpt om hun straat te ontharden. Vorig jaar in maart werd de actie voor het eerst op poten gezet in de Désiré Toeffaertstraat. Daar werd 80 vierkante meter verharde stoep omgevormd tot elf tuinen. Vandaag is de nabijgelegen Henri Mortierstraat aan de beurt. Vrijwilligers van het GMF en bewoners breken er samen 54 vierkante meter stoeptegels uit om plaats te maken voor tien voortuinen en geveltuinen.

“Ik wist al langer dat ik mijn stoep mocht uitbreken volgens de normen, maar ik zag het niet zitten om dat alleen te doen”, zegt buurtbewoner Inge Vermeire. “Toen een buurmeisje een oproep deed, heb ik me wel meteen aangesloten. Een geveltuin had ik al, maar een voortuin was meer dan welkom. Er is zoveel beton in de stad, er mag wat meer groen komen. Bovendien is zo een tuin samen aanleggen goed om het contact met de buren te versterken.”

Bijkomend voordeel van ontharden is dat het regenwater vlot in de bodem kan dringen. Daardoor is er veel minder kans op wateroverlast na hevige regenval. Bovendien hebben groene zones een verkoelend effect in de stad en versterken ze de biodiversiteit.