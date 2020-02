Bewoners doortrekkersterrein niet opgezet met komst Roma Sabine Van Damme

11 februari 2020

17u12 5 Gent De huidige bewoners van het doortrekkersterrein op de Drongensesteenweg kunnen niet lachen met de komst van 57 Roma van de Hurstweg naar ‘hun’ terrein. Ze dreigen ermee de boel te blokkeren. De verhuis moet nog voor het eind van de maand gebeuren.

Het terrein van De Lijn aan de Hurstweg in de Wondelgemse Meersen moet eind deze maand vrijgemaakt zijn, en dus moest de stad op zoek naar een tussenoplossing voor de groep Roma die daar verblijft. Het ‘integratieproject’ dat de stad wil opstarten op de Lübecksite, zal pas in november van start gaan. Dus hebben ze beslist 57 Roma te verplaatsen naar de Drongensesteenweg, op het doortrekkersterrein. Daar verblijven geregeld groepen rondtrekkende mensen met woonwagens. Ook nu is het terrein in gebruik. De mensen die er nu staan hebben gehoord van de komst van de Roma, en kunnen daar niet om lachen. Ze vrezen problemen en overlast. “We willen echt niet dat die mensen naar hier komen”, klinkt het boos.

Toch zal dat gebeuren. Vanaf volgende week worden op het terrein plekken vrijgemaakt voor de 57 Roma van de Hurstweg. Daar zitten er intussen meer, maar diegenen die zich in september niet hebben geregistreerd voor het project van de stad, mogen niet mee. Zij worden begeleid richting ‘vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst’. Dat kadert in het engagement van de stad dat er geen ‘nieuwe illegale kampeerders’ meer worden toegelaten in Gent.

Nog voor het eind van de maand moeten de mensen van de Hurstweg verhuisd zijn. Die zitten daar nu al anderhalf jaar, en minstens een deel van de woonwagens die ze hebben, zijn niet meer in staat om te rijden. Wat zelf niet meer kan rollen, zal door de stad getransporteerd worden naar de Drongensesteenweg. Het stadsbestuur bereidt de verhuis logistiek voor. “We zullen op de site Drongensesteenweg begeleiding voorzien voor de nieuwe groep, en daar zal ook permanentie aanwezig zijn”, beloofde burgemeester Mathias De Clercq. “Ik zal ook persoonlijk de buurtbewoners te woord staan over deze tijdelijke oplossing.”

Meer over Drongensesteenweg

Hurstweg

Roma

politiek