Bewoners Brugse Poort helpen elkaar aan toiletpapier Jill Dhondt Sabine Van Damme

19 maart 2020

15u03 14 Gent Doordat toiletrollen op veel plaatsen uitverkocht zijn, helpen de bewoners van de Brugse Poort elkaar een handje.

“Ook ik stond voor lege rekken, terwijl ik aan mijn laatste rol zit”, zei een inwoner van de Brugse Poort op Hoplr, een online burennetwerk. “Kan iemand die er teveel heeft, een paar rolletjes op mijn vensterbank plaatsen? Bel gerust even aan, voor moest het regenen, zodat ik weet dat ik ze moet binnenhalen.” Karolien Bracke twijfelde geen moment, en liet enkele rolletjes achter aan het raam van haar buurman. Erna kwamen nog reacties binnen van andere buren die wouden helpen. Wie geen voorraad meer heeft in huis, en nergens nog rolletjes vindt, kan dus rekenen op de steun van wijkbewoners. In eerste instantie vragen de bewoners echter om te stoppen met hamsteren. “Ik kon nog wel een rolletje missen voor mijn buurman”, zegt Karolien, “maar zoveel heb ik er zelf niet meer liggen. Ik wil niet bijdragen aan het hamstergedrag, en ik hoop dat anderen er ook mee stoppen.”