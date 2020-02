Bewoners Ajuinlei mogen gratis naar de opera omdat het verhaal van ‘Der Schmied von Gent’ in hun straat begint Jill Dhondt

17 februari 2020

14u28 2 Gent Elke bewoner van de Ajuinlei werd uitgenodigd om de opera ‘Der Schmied von Gent’ gratis bij te wonen. De bewoners kregen deze kans aangeboden omdat de opera in hun straat begint.

Je krijgt niet elke dag de kans om gratis naar de opera te gaan. Het was dan ook even schrikken toen de bewoners van de Ajuinlei een uitnodiging in hun bus vonden om de première van ‘Der Schmied von Gent’ gratis bij te wonen. Ze werden gevraagd omdat het verhaal van de opera begint op de Ajuinlei. Daar werkt een rebelse smid samen met de Spaanse bezetter en de geuzen (tegenstanders van de Spanjaarden). Wanneer uitkomt dat de smid van twee walletjes eet, wil hij in de Leie springen, op de Ajuinlei. Hij wordt net op tijd gered door een duivelin, wat het begin is van een komische rollercoaster.

Plantrekker met grote mond

De opera van Franz Schreker werd nog maar zelden opgevoerd. Kort na de première in 1932 kreeg de componist het aan de stok met de nazi’s, waardoor zijn werk verdween tussen de plooien van de geschiedenis. Regisseur Ersan Mondtag haalde de opera terug uit de vergetelheid, en voegde extra knipogen naar Gent toe. “Smidje Smee is een typische Gentenaar: een plantrekker met een grote mond, maar een hart van goud”, zegt artistiek directeur Jan Vandenhouwe. “De Gentenaars mogen trots zijn op deze opera en wij zijn trots dat we hem nu in Gent kunnen brengen.”

Der Schmied von Gent speelt van 21 februari tot 1 maart in Opera Gent. Info en tickets via https://operaballet.be/nl.