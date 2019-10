Bewoner ‘vuilste huis van Sint-Amandsberg’ krijgt zeven dagen om zijn onbewoonbaar pand op te kuisen Cedric Matthys

08 oktober 2019

10u30 130 Gent Zeven dagen. Zoveel tijd krijgt de bewoner van het vuilste huis in Sint-Amandsberg om zijn rommel op te ruimen. Tot dan verklaart burgemeester Mathias De Clercq de woning onbewoonbaar.

Het huis in de Heiveldstraat in Sint-Amandsberg kreeg de afgelopen dagen heel wat persaandacht. De buren klaagden niet alleen over lawaai van muizen. Ook zou tijdens warme dagen de stank niet te harden zijn. Ze trokken met deze klachten richting de Stad Gent, die op hun beurt een controleur stuurden. Uit zijn verslag bleek dat de situatie de openbare gezondheid kan schaden.

Tijdelijk ander onderkomen

Intussen verklaarde de burgemeester de woning onbewoonbaar. De man mag zijn huis enkel betreden om zijn rommel op te ruimen. Ook moet hij een externe firma inschakelen om de muizenplaag te bestrijden. Als hij binnen de zeven dagen zijn woning niet opruimt, zal de Stad Gent dit laten doen op zijn kosten. Al wil dat niet zeggen dat de Stad Gent de bewoner aan zijn lot overlaat. “De dienst Wonen en de sociale begeleidingsdienst zoeken tijdelijk een ander onderkomen voor de man”, klinkt het op het kabinet van Mathias De Clercq. “We helpen waar nodig.”