Bewoner laat inktvissen op sterk water vallen: brandweer sluit Raas van Gaverestraat tijdelijk af Dylan Vermeulen

29 september 2020

13u15 10 Gent De Gentse brandweer heeft dinsdagmiddag de Raas van Gaverestraat tijdelijk afgesloten. Een bewoner liet inktvissen, die in een glazen bokaal bewaard werden op sterk water, vallen. “Een gevaarlijk goedje. De dampen zijn erg giftig”, aldus de brandweer.

De vloeistof die vrijgekomen was, is formol. Het is een giftige stof, en dat zal de bewoner geweten hebben. Hij werd onwel en zijn ogen raakten geïrriteerd. Uuit voorzorg werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Om het zekere voor het onzekere te nemen, sloot de brandweer de straat tijdelijk af. Ondertussen kan het verkeer weer passeren.