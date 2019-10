Bewogen geschiedenis familie Bloch als boek én theaterstuk

Erik De Troyer

15 oktober 2019

17u58 0 Gent De bewogen geschiedenis van de bekende Joodse bakkersfamilie Bloch is voortaan vastgelegd in een boek. Journalisten Tina De Gendt en Karel Van Keymeulen schreven het in nauwe samenwerking met de familie.

Het boek beschrijft onder andere de vlucht van de familie voor de nazi’s in 1940. Dat moment zou de familie verdelen. Oma Sophie Loeb zou in Gent blijven en dat uiteindelijk met het leven bekopen. Ze zal in 1943 sterven op een dodentrein. Jacques Bloch (nu 91) en de andere kinderen belanden na omzwervingen via Frankrijk en Portugal in New York. Pas in 1945 keert de 17-jarige Jacques Bloch terug naar Gent. Hij zou daarna de bekende bakkerij van de familie heropstarten en zo één van de bekendste handelszaken van de stad creëren.

Binnenkort zal theaterman Luk De Bruyker het boek bewerken tot het toneelstuk ‘Jood...en fier’. Het wordt op 10 en 11 november gespeeld in de Minard. Het boek kost 19,99 euro en wordt uitgegeven door Lannoo.