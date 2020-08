Beweegsessies voor mensen met een beperking in sporthal Bourgoyen Jill Dhondt

07 augustus 2020

13u51 0 Gent Parantee-Psylos, de Vlaamse G-sportfederatie, wil mensen met een beperking in beweging zetten deze zomer. Daarom organiseert de groep meerdere beweegsessies in openlucht in elke provincie. Voor Oost-Vlaanderen gaan de sessies door in Gent, in de sporthal Bourgoyen.

De zomerse beweegsessies zijn een vervolg op de reeks waarmee Parantee-Psylos mensen met een beperking thuis in beweging hield tijdens de lockdown. Drie weken lang worden er outdoor sessies georganiseerd in vijf Vlaamse steden waaronder Gent. Op 10, 27 en 24 augustus, telkens om 19 uur vinden er beweegmomenten plaats voor alle doelgroepen op het buitenterrein van Sporthal De Bourgoyen. Protheseloopster Gitte Haenen roept iedereen op daaraan deel te nemen. “Samen sporten bevordert ons fysiek en mentaal welzijn”, zegt ze. “Tijdens de beweegsessies creëren we een samenhorigheidsgevoel, en gaan we samen uitdagingen aan.” Sporters met een beperking of kwetsbaarheid kunnen inschrijven voor 5 euro voor de drie sessies samen of voor twee euro per sessie.

Sporthal De Bourgoyen, Driepikkelstraat 30, Mariakerke. Meer info via het Facebookevent.