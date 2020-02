Bevrijdingslaan in Gent afgesloten na schietincident Wouter Spillebeen & Sabine Van Damme

17u12 312 Gent De Bevrijdingslaan in Gent is momenteel afgesloten nadat de politie volgens omstaanders het vuur geopend heeft op een man. Die zou eerder zelf twee anderen aangevallen hebben met een mes. De neergeschoten man is naar verluidt geraakt in de hand. Of de slachtoffers die hij met zijn mes aanviel verwondingen hebben opgelopen, is niet duidelijk. Het parket onthoudt zich voorlopig van commentaar. Later meer.

De Bevrijdingslaan is afgezet tussen de Notelaarstraat en de Virginiastraat. Een man met donkere huidskleur viel op straat twee personen aan met een mes. Eén van beide zou daarbij in de buik geraakt zijn. Een politiepatrouille die in de buurt aanwezig was, kon de aanvaller neutraliseren door hem in de hand te schieten. Er werd een tent opgezet om de gewonden aan het zicht te onttrekken. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet duidelijk.