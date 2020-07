Beton De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

17 juli 2020

Onze deelgemeente Gentbrugge blinkt sinds de uitzending van de naar haar genoemde Canvas-serie nog een beetje feller dan ervoor. De praatjes van reporter Joris met zijn nieuwe buren zorgden voor een sterker buurtgevoel. Van heinde en verre kwamen nieuwe klanten naar de flamboyante bakker-antiquair aan de Brusselsesteenweg om er zijn speciaal desembrood te proeven. Gentbruggenaren lopen sindsdien rond met een nieuwe trots en zijn meer dan ooit verbonden met elkaar. Dat lijkt gestoken te hebben bij het stadsbestuur. “Als er moet verbonden worden, zullen wij dat wel doen,” schijnt het in het stadhuis geklonken te hebben, en dus was het tijd voor actie. Op het kerkplein, waar 11 handelszaken gevestigd zijn, dropte de stad een hoop betonblokken in de vorm van een rechthoek en daarin enkele banken en een container. Die ‘constructie’ is niet enkel spuuglelijk, ze neemt ook nog eens een hoop parkeerplaatsen in beslag. De 11 handelszaken op het plein moeten het nu stellen met 5 parkeerplaatsen voor hun klanten. Waarvoor het zomerplein – want zo noemt de stad die verspilling van plaats en geld – moet dienen, weet geen mens. “Voor kleinschalige zaken” luidt het vanuit het schepencollege. In het nabije en veel groenere Arbedpark, in het Keizerpark aan de Schelde of in de uitgestrekte Gentbrugse Meersen kunnen er mijns inziens veel meer kleinschalige zaken plaatsvinden zonder parkeerplaatsen in te nemen, me dunkt, maar ik zit niet in het stadsbestuur. In overal lelijke betonblokken droppen, heeft ons stadsbestuur al enige ervaring, getuige de afschuwelijke knips. Bevoegd schepen Watteeuw beweert dat alles in overleg is gebeurd maar de handelaren weten van toeten noch blazen. Hun recentelijk opgesmukte Gentbrugge-trots heeft een serieuze deuk opgelopen… in een botsing met een hoop betonblokken.