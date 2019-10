Beton De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

18 oktober 2019

18u30 4

Aan de rand van de Gentse kanaalzone liggen 2 straatjes gesandwicht tussen de drukke Evergemsesteenweg, de nog drukkere Zeeschipstraat, chemische fabrieken en een spoorweg. Tussen al dat vervuilend lawaai hebben de bewoners van dit Wondelgemse uithoekje een oase van rust en groen gemaakt. Ze engageren zich om hun haag pas te snoeien na de broedperiode om geen vogeltjes te storen, krijgen geregeld bezoek van een in de stad uiterst zeldzame bonte specht en ’s nachts zwerft er een vos in de buurt. In tijden waarin ecologisch goed menende politici oreren dat iedereen in de stad moet komen wonen om de natuur weer plaats te geven, kan je zeggen dan de bewoners van de Uitvangstraat en Stenen Kruis het voorbeeldig doen. Onlangs kregen de 33 gezinnen die daar wonen echter het bericht dat grote stukken van hun tuin zullen worden onteigend voor de aanleg van de ‘fietsostrade’ tussen Gent en Eeklo. Gras en bomen moeten plaats ruimen voor beton, de tuinhagen voor een 3 meter hoge stalen wand. De buurt kon een bezwaarschrift indienen tot eind september. Dat lijkt democratisch, ware het niet dat de definitieve plannen pas veel later zullen bekendgemaakt worden. De bewoners hebben een alternatieve route voor de fietsostrade bij hun bezwaren ingediend, eentje waarbij veel minder groen moet wijken, maar ze maken zich geen illusies. Wetend hoe het stadsbestuur omgaat met de protesten tegen onder meer de sluiting van camping Stropke en de invulling van de Sint-Annakerk, begrijp ik hun schrale hoop. Afgelopen week kondigde schepen Watteeuw nochtans een betonstop aan. In Gent mag voortaan niemand nog zijn eigen voortuin verharden om er een parkeerplaats van te maken. De bewoners van het verborgen stukje Wondelgem halen hoofdschuddend de schouders op. De bonte specht en de vos zijn al op zoek naar andere oorden.