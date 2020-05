Betoncentrale aan DOK gaat dit najaar onder de sloophamer Erik De Troyer

06 mei 2020

15u16 0 Gent Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf Sogent zal de betoncentrale aan DOK laten slopen. Er werd meermaals onderzocht of het gebouw niet kon worden behouden, maar dat bleek niet het geval.

De sloop van de betoncentrale aan DOK zal dit najaar starten. Het bestek werd vorige week goedgekeurd en in de loop van de maand verwacht men een sloopvergunning. In 2021 zal op die plek dan een park worden aangelegd.

De betoncentrale is sowieso een opmerkelijk gebouw. De centrale werd in 2009 verlaten door de firma Inter-Beton. Het gebouw zelf dateert van 1960. Wat vandaag overblijft zijn twee grote volumes: enerzijds een productie-unit met kantoren en anderzijds de opmerkelijk silo’s die werden gebruikt als opslagruimtes. De twee delen zijn met elkaar verbonden door een luchtbrug. Kunstenaars konden zich de voorbije jaren uitleven en dus staat het oude bouwwerk vol street art.

Alle mogelijkheden onderzocht

“Sogent liet de mogelijkheid om de betoncentrale deel te laten uitmaken van het toekomstige park als gecontroleerde ruïne, of gerenoveerd met een nieuwe functie, door verschillende externe partijen onderzoeken”, zegt Sami Souguir, voorzitter van Sogent. “Verschillende scenario’s werden bestudeerd: van integrale sloop tot gedeeltelijk behoud, van renovatie tot gedeeltelijke nieuwbouw. Eén concrete optie bestond erin de vier silo’s te renoveren en een publieke functie te geven en de andere delen van het gebouw op te nemen als sculptuur in het toekomstige park. Uit die studies kwamen verschillende ideeën, antwoorden en oplossingen. Maar voor elke van die oplossingen was een groot budget nodig. Het werd ook een complex verhaal op vlak van beheer. Ook op vlak van veiligheid en toegankelijkheid, bleek het moeilijk haalbaar.”