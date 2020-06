Betoging van 6 mensen tegen LEZ aan de gemeenteraad, maar die gaat digitaal door Sabine Van Damme

22 juni 2020

19u09 7 Gent Maandagavond stond voor het stadhuis een betoging, van welgeteld 6 mensen. Ze protesteerden tegen de LEZ, en deden dat bij aanvang van de gemeenteraad. Alleen was er geen fysieke gemeenteraad, die gaat nog steeds digitaal door.

De lage-emissiezone (LEZ) ligt nog steeds gevoelig bij heel wat mensen. Op Facebook was dan ook opgeroepen om maandagavond bij de start van de gemeenteraad te protesteren voor het stadhuis, met pamfletten. Zo werd onder meer een C4 voor de groene schepenen Filip Watteeuw en Tine Heyse gevraagd. Die waren niet onder de indruk, ze zagen de betoging immers niet. Net als de rest van de gemeenteraadsleden, want iedereen volgt de gemeenteraad thuis, online. Het is immers nog niet veilig om met 53 raadsleden en heel wat ambtenaren samen in een zaal te zetten.

Waarom er slechts 6 betogers kwamen opdagen, is niet duidelijk. Kwatongen beweren dat de rest de LEZ niet binnen mocht. Voor alle zekerheid was ook de politie aanwezig.