Betoging tegen politiegeweld op Sint-Pietersplein, zonder toestemming: “Wie deelneemt riskeert een boete” Sabine Van Damme

01 juni 2020

10u40 4 Gent In navolging van de rellen in de Verenigde Staten wordt vanmiddag in Gent ook een betoging georganiseerd tegen politiegeweld. Die vindt plaats om 16 uur op het Sint-Pietersplein. Ook al laat de organisatie uitschijnen dat ze toestemming hebben van de stad en de politie, is dat absoluut niet zo.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Na de dood van de 46-jarige zwarte man George Floyd, staat Amerika in rep en roer. De man kwam om bij een hardhandige arrestatie, waarbij een (blanke) agent minutenlang zijn knie op Floyds hals drukte. “I can’t breath” waren zijn laatste woorden. De betogingen tegen politiegeweld die daarop volgden deinden intussen uit over de Verenigde Staten, en vinden ook elders in de wereld gevolg, zoals dus vandaag in Gent.

Campagne Rosa roept - samen met Blokbuster, Actief Linkse Studenten en Scholieren Gent en Black Lives Matter Belgium - op Facebook op om solidair te zijn met de acties in Amerika, en om 16 uur vreedzaam te betogen op het Sint-Pietersplein. Op basis daarvan is o.a. de locatie van het Sint Pietersplein gekozen. Er worden afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat de actie kan doorgaan zonder risico voor de deelnemers”, klinkt het op hun Facebookpagina. Daarmee laten de organisatoren uitschijnen dat ze toestemming hebben om deze actie te ondernemen. “Maar dat is absoluut niet zo”, benadrukt burgemeester Mathias De Clercq. “Noch de stad, noch de politie heeft toestemming verleend om te betogen.” Dat zou ook vreemd zijn, want volgens het ministerieel besluit over de coronamaatregelen, mag voorlopig nog steeds niet betoogd worden. Dat zou immers ‘samenscholen’ zijn.

Toch gaat de actie vanmiddag door. “We vragen daarom aan iedereen om deze te respecteren, afstand van 1,5 meter te bewaren en het dragen van een mondmasker. De actie zal een half uur duren en nadien zal het plein ontruimd worden”, klinkt het. Maar het stadsbestuur is formeel. Wie deelneemt aan de betoging, riskeert een GAS-boete. Ook in Brussel zou vandaag betoogd worden tegen politiegeweld, maar ook daar werd geen toestemming verleend.

Bekijk ook: “Geweld lost niets op”: kinderen George Floyd doen oproep



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk ook: tankwagen rijdt in op betoging in Minneapolis



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.