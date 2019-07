Bestuurder slipt in peperdure gehuurde BMW i8: twee zwaargewonden Jeffrey Dujardin en Jeroen Desmecht

27 juli 2019

22u14 120 Gent Twee personen zijn zaterdagavond in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis na een verkeersongeval op de Heernislaan in Gent, niet ver van het station Gent-Dampoort. Ondertussen is hun toestand terug stabiel. De peperdure BMW i8 (150.000 euro) is rijp voor de schroothoop.

Een bestuurder kwam uit de richting van Gent-Dampoort gereden toen zijn gehuurde BMW i8 begon te slippen in de bocht. Waarschijnlijk zorgde de felle regen voor gladheid op de baan. Hij raakte zo twee tegenliggers, waarna de drie wagens verderop tot stilstand kwamen tegen een geparkeerde auto. Het was een zware klap, de passagierszijde van de BMW zat bijna een halve meter ingedeukt.

Twee personen, de bestuurder en de passagier van de BMW, raakten zwaargewond. Ze verkeerden even in levensgevaar, maar dat is ondertussen geweken.Het was een ongeval met een serieus prijskaartje ook, zo’n BMW i8 kost al gauw 150.000 euro. De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. De Heernislaan was een tijdje afgesloten voor het verkeer, enkel bussen van De Lijn mochten de plaats van het ongeval passeren.