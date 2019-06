Bestuurder met vijftien pintjes op betrapt bij C.R.A.S.H-controle: “Ondanks aankondiging, liepen ze toch tegen de lamp” Jeffrey Dujardin

02 juni 2019

13u41 5 Gent De Gentse lokale politie organiseerde zaterdagavond en –nacht een C.R.A.S.H.-controle. Van 21 uur tot 23 uur controleerde ze op de Rooigemlaan en van 00.45 uur tot 3 uur op de Watersportbaan (aan de Europalaan en Noorderlaan). Er werden er 852 alcoholtests en 22 drugstests uitgevoerd. In totaal bleken 46 bestuurders of vijf procent onder invloed.

Bij de actie werden twaalf rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Twaalf bestuurders testten positief op het sturen onder invloed van drugs, 34 bestuurders reden onder invloed van alcohol. Eén bestuurder blies maar liefst 3,33 promille, wat neerkomt op vijftien pintjes voor een volwassen man. Een bestuurder blies 1,7 promille, had geen rijbewijs, testte positief op drugs en reed met een niet-verzekerd voertuig. “Dit voertuig werd vanzelfsprekend in beslag genomen”, zegt de politie. Daarnaast had een bestuurder geen zin om te stoppen. Hij raasde door de controlepost, waarbij hij de bevelen negeerde van de agenten en andere weggebruikers in gevaar bracht. De bestuurder kon onderschept worden door de motorrijder. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en amfetamines.

91 kilometer per uur in bebouwde kom

Er werd ook een snelheidscontrole gehouden op de Rooigemlaan, waar je maximum 50 kilometer per uur mag rijden. Daar bleken 61 van de 953 gecontroleerde voertuigen te snel te rijden, goed voor 6,4 procent van het totaal. Eén laagvlieger moest onmiddellijk zijn rijbewijs inleveren. Hij werd bijna dubbel zo snel geflitst: met 91 kilometer per uur. “Ondanks het feit dat de politie had aangekondigd dat een C.R.A.S.H.-actie zou doorgaan, liepen nog veel chauffeurs tegen de lamp”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Dit toont aan dat de die acties zeker nodig blijven, want veiligheid in het verkeer is en blijft een prioriteit van de politie Gent.”