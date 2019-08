Bestuurder lichtgewond na klap tegen boom Wouter Spillebeen

18 augustus 2019

10u17 0 Gent Op de Keizervest (R40) ter hoogte van de Hubert Frere-Orbanlaan in Gent is een bestuurder zondagmorgen tegen een boom gereden.

De 38-jarige Gentenaar verloor volgens de Gentse politie rond 6.15 uur de controle over zijn stuur en kwam tegen de boom tot stilstand. Hij kon zelf uit zijn wagen stappen, maar maakte een versufte indruk. Hij werd voor verzorging afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. De wagen werd intussen weggetakeld, waardoor de Keizervest even versperd was.