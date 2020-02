Bestuurder knalt tegen verlichtingspaal, snelweg tijdlang versperd Erik De Troyer Cedric Matthys

16 februari 2020

21u11 66 Gent De E17 ter hoogte van De Pinte richting Gent was zondagavond een tijdlang volledig afgesloten.

Een bestuurder knalde er rond 18.00 uur tegen een verlichtingspaal waardoor die wankel kwam te staan. Er heerste instortingsgevaar waardoor alle wagens komende van Kortrijk richting Gent de snelweg in De Pinte moesten verlaten en de binnenwegen namen. Dat zorgde voor enorme files op de snelweg maar ook in de regio rond De Pinte en Nazareth.

Storm Dennis

Na een tijdje werd een rijvak vrijgemaakt, maar uiteindelijk duurde het tot iets na half tien vooraleer alles opgeruimd was. “Door de drukte ten gevolge van storm Dennis had de brandweer veel werk voor de boeg”, laat de wegpolitie weten. “Ze kwamen ter plaatse en sneden de paal in stukken. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Ook de bestuurder van de wagen kwam er met de schrik van af.”