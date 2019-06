Bestuurder die positief test op druggebruik na bezoekje aan Kompass Klub, hoopt op lichtere straf: “Dacht dat ik niet meer onder invloed was” Wouter Spillebeen

11 juni 2019

17u36 0 Gent Een man uit Poperinge die na een bezoek aan de Gentse Kompass Klub betrapt werd achter het stuur met de drug MDMA in het bloed, hoopt op een lichtere straf. De rechter probeerde hem uit te vragen naar drughandel in de dancing.

Twee jaar geleden ging de man met zijn vriendin uit in Gent. “Het was de bedoeling dat zij zou rijden, maar omdat het al vroeg in de ochtend was en zij heel moe was, besloot ik toch zelf te rijden”, vertelde de jongeman aan de Gentse strafrechter. Ondanks dat hij die nacht MDMA gebruikt had en gedronken had, nam hij plaats achter het stuur. “Hij dacht oprecht dat hij niet meer onder invloed was”, sprak zijn advocaat.

Bij een controle door de politie viel de Poperingenaar door de mand. “Elke keer dat er daar controle is, is het prijs”, opperde de rechter. “Hoe gaat dat dan? Is er een vrije handel van drugs binnen die vier muren misschien?” De beklaagde moest het antwoord schuldig blijven.

De politierechter veroordeelde hem tot een geldboete en een rijverbod, maar de man ging in beroep. Hij legde urine- en bloedtesten voor om te bewijzen dat hij geen drugs meer gebruikt en hoopt zo een lagere straf te krijgen. “Hij moet voortdurend van klant naar klant rijden, dus het is voor hem moeilijk zonder wagen”, duidde zijn advocaat. Op 10 september kent hij zijn straf.