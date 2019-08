Bestuurder die gevel ramde in Wondelgem nog altijd spoorloos Jeffrey Dujardin

16u26 0

De man die vorige woensdag vluchtte na een ongeval op de Evergemsesteenweg in Wondelgem, is nog altijd spoorloos. De BMW 318, die richting de Industrieweg reed, ramde rond 1.20 uur met de rechterflank de gevel van een woning en een geparkeerde wagen op de Evergemsesteenweg. De bestuurder verloor zo helemaal de controle over zijn voertuig. Dat kwam zo’n honderdtal meter verder aan de overkant van de straat, in de voortuin van een woning, op zijn dak terecht. Ook een stenen afsluiting raakte zo vernield, de brokstukken vlogen alle kanten uit. De chauffeur blijkt een kleine week later nog altijd spoorloos te zijn.