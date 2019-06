Bestuurder die 72 kilometer per uur te snel reed op R4 vraagt strafvermindering Wouter Spillebeen

11 juni 2019

17u47 1 Gent Een werknemer van een bedrijf in de Gentse haven gaat in beroep tegen een rijverbod van 45 dagen nadat hij met 162 kilometer per uur geflitst werd op de R4.

Op de plaats waar de man geflitst werd, geldt een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur. De man reed dus maar liefst 72 kilometer per uur te snel. De politierechter besloot hem streng te straffen en legde een rijverbod van 45 dagen op. “Dat is te veel voor een bestuurder zonder strafblad”, reageert zijn advocaat. “Hij rijdt veel, dit is een ‘accident de parcours’. Met het openbaar vervoer is hij een uur en drie kwartier op weg naar het werk, dus hij heeft zijn wagen nodig. Er moet wel een straf zijn, maar het rijverbod is te zwaar. Er is te weinig rekening gehouden met de situatie van mijn cliënt.”

De procureur volgde die redenering niet en vroeg aan de rechtbank om opnieuw een rijverbod van 45 dagen op te leggen. Op 10 september kent de vijftiger zijn straf.